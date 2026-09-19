Авианосец Abraham Lincoln прибыл на Гуам после девяти месяцев на Ближнем Востоке

Американский авианосец Abraham Lincoln в субботу прибыл на военно-морскую базу на острове Гуам после продолжительного развертывания на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота США.

"Остановка на военно-морской базе Гуам стала первым за девять месяцев возвращением на американскую землю для экипажа третьей авианосной ударной группы", - говорится в заявлении на сайте Седьмого флота.

В свою очередь, портал Института ВМС США USNI News отметил, что развертывание авианосца продолжалось более 300 дней. Теперь корабль завершает возвращение на западное побережье США.