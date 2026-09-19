Авианосец Abraham Lincoln прибыл на Гуам после девяти месяцев на Ближнем Востоке
Другие страны
- 19 сентября, 2026
- 22:39
Американский авианосец Abraham Lincoln в субботу прибыл на военно-морскую базу на острове Гуам после продолжительного развертывания на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота США.
"Остановка на военно-морской базе Гуам стала первым за девять месяцев возвращением на американскую землю для экипажа третьей авианосной ударной группы", - говорится в заявлении на сайте Седьмого флота.
В свою очередь, портал Института ВМС США USNI News отметил, что развертывание авианосца продолжалось более 300 дней. Теперь корабль завершает возвращение на западное побережье США.
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