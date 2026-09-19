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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Авианосец Abraham Lincoln прибыл на Гуам после девяти месяцев на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 22:39
    Авианосец Abraham Lincoln прибыл на Гуам после девяти месяцев на Ближнем Востоке

    Американский авианосец Abraham Lincoln в субботу прибыл на военно-морскую базу на острове Гуам после продолжительного развертывания на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота США.

    "Остановка на военно-морской базе Гуам стала первым за девять месяцев возвращением на американскую землю для экипажа третьей авианосной ударной группы", - говорится в заявлении на сайте Седьмого флота.

    В свою очередь, портал Института ВМС США USNI News отметил, что развертывание авианосца продолжалось более 300 дней. Теперь корабль завершает возвращение на западное побережье США.

    USS Abraham Lincoln Эскалация на Ближнем Востоке
    Yaxın Şərqdən çıxan "Abraham Lincoln" gəmisi Quama çatıb

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