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    Yaxın Şərqdən çıxan "Abraham Lincoln" gəmisi Quama çatıb

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 23:15
    Yaxın Şərqdən çıxan Abraham Lincoln gəmisi Quama çatıb

    ABŞ-nin "Abraham Lincoln" təyyarədaşıyan gəmisi Yaxın Şərqdəki uzunmüddətli dislokasiyadan sonra şənbə günü Quam adasındakı bazaya çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Yeddinci Donanmasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Quam hərbi dəniz bazasında dayanmaq üçüncü təyyarədaşıyan zərbə qrupunun heyəti üçün doqquz ay ərzində Amerika torpağına ilk qayıdış olub", - açıqlamada bildirilib.

    Öz növbəsində, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri İnstitutunun "USNI News" portalı qeyd edib ki, təyyarədaşıyan gəminin dislokasiyası 300 gündən çox davam edib. İndi gəmi ABŞ-nin qərb sahilinə qayıdışını başa vurur.

    Qeyd edək ki, Quam Sakit okeanın qərbində yerləşən və ABŞ-nin tərkibində olan adadır.

    USS Abraham Lincoln Yaxın Şərqdə eskalasiya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Авианосец Abraham Lincoln прибыл на Гуам после девяти месяцев на Ближнем Востоке

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