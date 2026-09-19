Yaxın Şərqdən çıxan "Abraham Lincoln" gəmisi Quama çatıb
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2026
- 23:15
ABŞ-nin "Abraham Lincoln" təyyarədaşıyan gəmisi Yaxın Şərqdəki uzunmüddətli dislokasiyadan sonra şənbə günü Quam adasındakı bazaya çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Yeddinci Donanmasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Quam hərbi dəniz bazasında dayanmaq üçüncü təyyarədaşıyan zərbə qrupunun heyəti üçün doqquz ay ərzində Amerika torpağına ilk qayıdış olub", - açıqlamada bildirilib.
Öz növbəsində, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri İnstitutunun "USNI News" portalı qeyd edib ki, təyyarədaşıyan gəminin dislokasiyası 300 gündən çox davam edib. İndi gəmi ABŞ-nin qərb sahilinə qayıdışını başa vurur.
Qeyd edək ki, Quam Sakit okeanın qərbində yerləşən və ABŞ-nin tərkibində olan adadır.
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