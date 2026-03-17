    Авиация Израиля наносит удары по подразделениям "Басидж" в Тегеране

    Авиация Израиля наносит удары по подразделениям Басидж в Тегеране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об ударах по подразделениям "Басидж" в Тегеране.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсетях.

    "После ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани израильские ВВС в последние часы наносят удары по позициям и оперативным пунктам сил "Басидж", развернутых по всей территории Тегерана", - говорится в сообщении.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    19:56

    Карл III принял президента Украины в Букингемском дворце - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:46

    Авиация Израиля наносит удары по подразделениям "Басидж" в Тегеране

    Другие страны
    19:36

    Трамп: Страны НАТО отказались участвовать в операции США и Израиля

    Другие страны
    19:27

    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля превысило 900 человек

    Другие страны
    19:15

    Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

    Другие страны
    19:11

    Зеленский: Восстановление насосной станции в Бродах займет полтора месяца

    Другие страны
    18:59

    В Агдаме организована новрузская ярмарка

    Внутренняя политика
    18:43

    Главы МИД Армении и Омана обсудили расширение сотрудничества и эскалацию в регионе

    Другие страны
    18:38

    Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов

    Другие страны
    Лента новостей