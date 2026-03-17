Авиация Израиля наносит удары по подразделениям "Басидж" в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об ударах по подразделениям "Басидж" в Тегеране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсетях.

"После ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани израильские ВВС в последние часы наносят удары по позициям и оперативным пунктам сил "Басидж", развернутых по всей территории Тегерана", - говорится в сообщении.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.