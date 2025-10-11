Аун осудил удар ЦАХАЛ по югу Ливану
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 11:29
Ливанский президент Джозеф Аун осудил удар Израиля по южному Ливану.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.
"Гражданские объекты Ливана вновь находятся под огнем со стороны Израиля. Наша ответственность перед всем ливанским народом и всей его территорией требует от нас решения этих проблем, а не только осуждения вопиющей агрессии", - сказал он.
В свою очередь, СМИ сообщают, что в результате ночного удара Израиля по югу Ливана один человек погиб, еще семеро получили ранения.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил инфраструктуру группировки "Хезболлах" на юге Ливана, где инженерная техника использовалась для "восстановления террористической инфраструктуры в районе ее расположения".
Последние новости
12:04
Севиль Алиева награждена орденом "Шараф"Kультурная политика
12:03
Полиция Масаллы задержала наркокурьеров на эвакуатореПроисшествия
12:01
Фото
В Сальяне капитально отремонтируют 111-летнюю мечетьРелигия
11:58
Украина и Великобритания создадут рабгруппу в рамках программы LYRAДругие страны
11:43
Турал Мамедов: Роль женщин в сфере технологий растет с каждым годомИКТ
11:37
В Армении назначили нового замначальника ГРУВ регионе
11:29
Аун осудил удар ЦАХАЛ по югу ЛивануДругие страны
11:14
Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в ИсламабадеВнешняя политика
11:04