Cozef Aun İsrail ordusunun Livanın cənubuna zərbə endirməsini pisləyib
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 12:24
Livan Prezidenti Cozef Aun İsrailin ölkənin cənubuna zərbə endirməsini pisləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-ləri məlumat yayıb.
"Livanın mülki obyektləri yenidən İsrail tərəfindən atəş altındadır. Bütün Livan xalqı və onun ərazisi qarşısındakı məsuliyyətimiz bizdən bu təcavüzü pisləməklə kifayətlənməyərək problemlərin həllini tələb edir", - o bildirib.
Öz növbəsində, KİV-in məlumatına görə, İsrailin Livanın cənubuna gecə saatlarında endirdiyi zərbə nəticəsində bir nəfər ölüb, daha yeddi nəfər yaralanıb.
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, İsrail ordusu Livanın cənubunda "Hizbullah" qruplaşmasının infrastrukturuna zərbə endirib.
Son xəbərlər
12:31
Sabah hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:28
Fuad Nağıyev: "Azərbaycan "Slow Food"un regional mərkəzinə çevrilir"Turizm
12:24
Cozef Aun İsrail ordusunun Livanın cənubuna zərbə endirməsini pisləyibDigər ölkələr
12:23
"Abşeron" klubu yeni transferini açıqlayıbKomanda
12:17
Şəkidə "Terra Madre Shaki" qastronomiya festivalı keçirilirTurizm
12:01
İranın qadın futzal millisi İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak etməyəcəkFutbol
12:01
Sevil Əliyeva "Şərəf" ordeni ilə təltif edilibMədəniyyət siyasəti
11:48
Azərbaycan Ukraynaya üzüm tədarükünü bərpa edibBiznes
11:38