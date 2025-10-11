İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Cozef Aun İsrail ordusunun Livanın cənubuna zərbə endirməsini pisləyib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 12:24
    Cozef Aun İsrail ordusunun Livanın cənubuna zərbə endirməsini pisləyib

    Livan Prezidenti Cozef Aun İsrailin ölkənin cənubuna zərbə endirməsini pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-ləri məlumat yayıb.

    "Livanın mülki obyektləri yenidən İsrail tərəfindən atəş altındadır. Bütün Livan xalqı və onun ərazisi qarşısındakı məsuliyyətimiz bizdən bu təcavüzü pisləməklə kifayətlənməyərək problemlərin həllini tələb edir", - o bildirib.

    Öz növbəsində, KİV-in məlumatına görə, İsrailin Livanın cənubuna gecə saatlarında endirdiyi zərbə nəticəsində bir nəfər ölüb, daha yeddi nəfər yaralanıb.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, İsrail ordusu Livanın cənubunda "Hizbullah" qruplaşmasının infrastrukturuna zərbə endirib.

    Livan Cozef Aun İsrail
