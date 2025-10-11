Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

    • 11 октября, 2025
    • 06:44
    Израиль нанес удары по инфраструктуре Хезболлы на юге Ливана

    ЦАХАЛ на фоне обсуждаемого перемирия в секторе Газа нанесла удары по инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале армии.

    "Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удар и уничтожила террористическую инфраструктуру "Хезболлах" на юге Ливана, где инженерная техника использовалась для восстановления террористической инфраструктуры в районе ее расположения", - говорится в публикации.

    İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı infrastrukturuna zərbələr endirib

