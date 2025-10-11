Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ на фоне обсуждаемого перемирия в секторе Газа нанесла удары по инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале армии.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удар и уничтожила террористическую инфраструктуру "Хезболлах" на юге Ливана, где инженерная техника использовалась для восстановления террористической инфраструктуры в районе ее расположения", - говорится в публикации.