İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı infrastrukturuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 06:52
    İsrail Ordusu Hizbullahın Livandakı infrastrukturuna zərbələr endirib

    İsrail Ordusu Qəzza zolağında davam edən atəşkəs danışıqları fonunda Livanın cənubunda Livanın şiə hərəkatı "Hizbullah"a məxsus infrastruktura zərbələr endirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ordunun teleqram kanalında məlumat verilib.

    "İsrail Ordusu bir müddət əvvəl Livanın cənubunda "Hizbullah"ın terror infrastrukturuna zərbələr endirib və məhv edib, burada mühəndis avadanlığından ərazidə terrorçu infrastrukturun bərpası üçün istifadə edilib", - məlumatda bildirilir.

    İsrail ordusu "Hizbullah" Livan
    Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

    Son xəbərlər

    07:34

    Trampın həkimi: ABŞ Prezidenti müstəsna fiziki formadadır

    Digər ölkələr
    06:52

    İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı infrastrukturuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    06:25

    Avstraliyada təyyarə qəzası nəticəsində 3 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:46

    Tramp ABŞ-də benzinin qiymətinin ucuzlaşacağını gözləyir

    Digər ölkələr
    05:12

    KXDR paradda yeni "Xvason-20" raketini nümayiş etdirib

    Digər ölkələr
    04:36

    Kriptovalyuta bazarında apreldən bəri ən böyük eniş qeydə alınıb

    Maliyyə
    04:07

    ABŞ Çinlə ticarət müharibəsinə girmək istəmədiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:48

    Tramp Si Cinpinlə görüşünü ləğv etmədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    03:22

    Mbappe Azərbaycan yığması ilə oyunda topuq nahiyəsindən zədələnib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti