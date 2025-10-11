İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı infrastrukturuna zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 06:52
İsrail Ordusu Qəzza zolağında davam edən atəşkəs danışıqları fonunda Livanın cənubunda Livanın şiə hərəkatı "Hizbullah"a məxsus infrastruktura zərbələr endirib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ordunun teleqram kanalında məlumat verilib.
"İsrail Ordusu bir müddət əvvəl Livanın cənubunda "Hizbullah"ın terror infrastrukturuna zərbələr endirib və məhv edib, burada mühəndis avadanlığından ərazidə terrorçu infrastrukturun bərpası üçün istifadə edilib", - məlumatda bildirilir.
