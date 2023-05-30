Атака дронов на Киев, есть погибший и раненые

В Киеве из-за взрывов и падения обломков сбитых воздушных целей противника этой ночью в некоторых районах произошли пожары, а также известно о пострадавших и погибшем.

В Киеве из-за взрывов и падения обломков сбитых воздушных целей противника этой ночью в некоторых районах произошли пожары, а также известно о пострадавших и погибшем.

Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталия Кличко.

Так, по словам градоначальника, нынешняя ночная атака дронами - масштабная. Взрывы фиксируются в разных районах на правом и левом берегу столицы.

Экстренные службы выехали на вызовы в Подольский, Печерский, Дарницкий, Голосеевский, Святошинский и Днепровский районы.

В Голосеевском районе есть жертва. В многоэтажке, где в результате падения обломков произошел пожар, спасатели эвакуировали 20 человек. Кличко сообщил об одном погибшем, а также о госпитализации пожилой женщины, и еще двоим пострадавшим оказали помощь на месте.