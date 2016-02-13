"Аш-Шабаб" призналась в подрыве сомалийского лайнера

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за взрыв бомбы на борту пассажирского самолета, который из-за повреждений был вынужден совершить экстренную посадку в столице Сомали Могадишо.

В распространенном джихадистами заявлении говорится, что взрыв был организован "в ответ на действия западной коалиции и их спецслужб против мусульман в Сомали".

3 февраля из-за взрыва самолет Airbus 321 компании Daallo Airlines c 74 пассажирами на борту, направлявшийся в Джибути, был вынужден совершить аварийную посадку, напоминает "Report" со ссылкой на Би-би-си.

В результате инцидента, случившегося приблизительно через 15 минут после взлета из аэропорта Могадишо, один человек погиб - его вытянуло в образовавшееся отверстие шириной около метра, и двое пострадали.

Как сообщает агентство Франс пресс, предположительно, в результате взрыва за бортом оказался сам смертник. По сведениям Франс пресс, его звали Абдулахи Абдисалам.

Вскоре после инцидента министр транспорта Сомали Али Ахмед Джамак подтвердил, что на борту самолета Daallo Airlines взорвалась бомба.