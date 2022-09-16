Армяне предприняли попытку нападения на посольство Азербайджана в Ливане

Армяне в столице Ливана Бейруте предприняли попытку нападения на посольство Азербайджана в этой стране.
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Следует отметить, что заранее спланированная провокация была совершена по призыву партий "Дашнакцутюн" и "Гнчак".
Армяне скандируют антиазербайджанские лозунги и пытаются проникнуть в здание посольства. Сотрудники ливанской полиции, которые установили заграждения для недопущения проникновения экстремистов в здание посольства, подвергаются нападениям со стороны армян.
Правоохранители применяют слезоточивый газ для разгона радикалов.