Армяне предприняли попытку нападения на посольство Азербайджана в Ливане

Армяне в столице Ливана Бейруте предприняли попытку нападения на посольство Азербайджана в этой стране.

Армяне в столице Ливана Бейруте предприняли попытку нападения на посольство Азербайджана в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, около тысячи армян, проживающих в этой стране, попытались совершить провокацию у здания посольства Азербайджана в Бейруте. После вмешательства правоохранительных органов произошло столкновение.

Следует отметить, что заранее спланированная провокация была совершена по призыву партий "Дашнакцутюн" и "Гнчак".

Армяне скандируют антиазербайджанские лозунги и пытаются проникнуть в здание посольства. Сотрудники ливанской полиции, которые установили заграждения для недопущения проникновения экстремистов в здание посольства, подвергаются нападениям со стороны армян.

Правоохранители применяют слезоточивый газ для разгона радикалов.