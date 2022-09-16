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Армяне предприняли попытку нападения на посольство Азербайджана в Ливане

Армяне предприняли попытку нападения на посольство Азербайджана в Ливане Армяне в столице Ливана Бейруте предприняли попытку нападения на посольство Азербайджана в этой стране.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 22:21
Армяне предприняли попытку нападения на посольство Азербайджана в Ливане

Армяне в столице Ливана Бейруте предприняли попытку нападения на посольство Азербайджана в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, около тысячи армян, проживающих в этой стране, попытались совершить провокацию у здания посольства Азербайджана в Бейруте. После вмешательства правоохранительных органов произошло столкновение.

Следует отметить, что заранее спланированная провокация была совершена по призыву партий "Дашнакцутюн" и "Гнчак".

Армяне скандируют антиазербайджанские лозунги и пытаются проникнуть в здание посольства. Сотрудники ливанской полиции, которые установили заграждения для недопущения проникновения экстремистов в здание посольства, подвергаются нападениям со стороны армян.

Правоохранители применяют слезоточивый газ для разгона радикалов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilər Beyrutda Azərbaycan səfirliyinə hücum etmək istəyiblər

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