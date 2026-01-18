Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 18 января, 2026
    • 04:23
    Армия США не получила обещанное гиперзвуковое оружие в срок

    Армия США пропустила установленный ею же срок по постановке на вооружение первого американского гиперзвукового оружия.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление американской армии.

    Уточняется, что подразделение, ответственное за использование оружия, обучено и готово, но сама ракета, программа разработки которой обошлась в $10,4 млрд, не готова к использованию.

    "Полевые мероприятия включают в себя необходимые этапы интеграции, обеспечения безопасности и готовности, чтобы гарантировать, что военнослужащие получат надежную, устойчивую и эффективную в оперативных условиях систему, и их завершение запланировано на начало 2026 года", - говорится в материале.

    По информации агентства, в декабре 2025 года представители Вооруженных сил (ВС) США заявляли, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение в самом конце 2025 года, но в итоге армия пропустила этот срок. Это не первый раз, когда армия США не успевает ввести гиперзвуковое вооружение в строй вовремя.

    США гиперзвуковые ракеты Армия США
    ABŞ ordusuna hipersəs silahının verilməsi gecikir

