    ABŞ ordusuna hipersəs silahının verilməsi gecikir

    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 04:40
    ABŞ ordusu ilk Amerika hipersəs silahının silahlanmaya qəbul edilməsi üçün özü tərəfindən müəyyən edilmiş müddəti ötürüb.

    "Report"un "Bloomberg"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə ABŞ ordusu açıqlama yayıb.

    Qeyd olunub ki, silahdan istifadə edəcək bölmə artıq təlim keçib və hazırdır, lakin 10,4 milyard dollara başa gələn raket istifadəyə tam hazır deyil.

    "Ərazi üzrə tədbirlər inteqrasiya, təhlükəsizlik və hazırlıq üçün zəruri mərhələləri əhatə edir ki, hərbçilər etibarlı, davamlı və əməliyyat şəraitində effektiv sistemi əldə etsinlər. Bu mərhələlərin tamamlanması 2026-cı ilin əvvəlinə planlaşdırılıb", – deyə materialda bildirilib.

    Agentliyin məlumatına görə, 2025-ci ilin dekabrında ABŞ Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri hipersəs silahının həmin ilin sonunda silahlanmaya qəbul ediləcəyini açıqlamışdılar, lakin ordu bu müddəti ötürüb. Bu, ABŞ ordusunun hipersəs silahını vaxtında istifadəyə verə bilmədiyi ilk hal deyil.

