    Армия РФ ударила по Харьковской области Украины, есть погибшие и раненые

    • 17 ноября, 2025
    • 08:18
    В результате ночного ракетного удара РФ по городу Балаклее в Харьковской области Украины погибли трое, пострадали 10 человек.

    Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

    Он уточнил, что среди пострадавших трое детей.

    "Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем оказывается необходимое лечение", - указал глава Балаклейской ГВА.

    В. Карабанов отметил, что вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать.

    "На месте продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы", - добавил чиновник.

    Rusiya ordusu Ukraynanın Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölənlər və yaralılar var

