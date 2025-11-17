Армия РФ ударила по Харьковской области Украины, есть погибшие и раненые
Другие страны
- 17 ноября, 2025
- 08:18
В результате ночного ракетного удара РФ по городу Балаклее в Харьковской области Украины погибли трое, пострадали 10 человек.
Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.
Он уточнил, что среди пострадавших трое детей.
"Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем оказывается необходимое лечение", - указал глава Балаклейской ГВА.
В. Карабанов отметил, что вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать.
"На месте продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы", - добавил чиновник.
