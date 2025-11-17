İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Rusiya ordusu Ukraynanın Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölənlər və yaralılar var

    Digər ölkələr
    • 17 noyabr, 2025
    • 08:30
    Rusiya ordusu Ukraynanın Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölənlər və yaralılar var

    Rusiyanın Ukraynanın Xarkov vilayətinin Balakliya şəhərinə bir gecədə endirdiyi raket zərbələri nəticəsində 3 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Balakliya Şəhər Hərbi İdarəsinin rəisi Vitali Karabanov özünün telegram kanalında məlumat verib.

    O, xəsarət alanlar arasında 3 uşağın olduğunu bildirib: "Xəsarət alan 9 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, bir nəfər isə ambulator müalicə alır. Hər kəsə lazımi tibbi yardım göstərilir".

    Onun sözlərinə görə, mümkün itkilərlə bağlı zənglər gəlməkdə davam edir: "Hadisə yerində xilasedicilər, tibb işçiləri və fövqəladə hallar xidməti işlərini davam etdirir".

    Rusiya Ukrayna Xarkov Raket zərbə
    Армия РФ ударила по Харьковской области Украины, есть погибшие и раненые
    Three killed, 10 wounded in Russian missile strike on Kharkiv region, Ukraine says

    Son xəbərlər

    09:26

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti qarşılaşmalar keçiriləcək

    Futbol
    09:25

    Bakıda MDB-də ilk dəfə Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçirilir

    İKT
    09:22

    Şəkidə evdə yanğın olub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    09:20
    Foto

    Paytaxtda qışa hazırlıqla bağlı müşavirə keçirilib

    Daxili siyasət
    09:17

    ABB-dən metro istifadəçilərinə xüsusi fürsət!

    Maliyyə
    09:16

    Maştağa və Ramananın bir hissəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:14

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi mübarizəyə başlayır

    Komanda
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.11.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Prezident İlham Əliyev Milli Dirçəliş Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti