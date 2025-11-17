Rusiya ordusu Ukraynanın Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölənlər və yaralılar var
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2025
- 08:30
Rusiyanın Ukraynanın Xarkov vilayətinin Balakliya şəhərinə bir gecədə endirdiyi raket zərbələri nəticəsində 3 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Balakliya Şəhər Hərbi İdarəsinin rəisi Vitali Karabanov özünün telegram kanalında məlumat verib.
O, xəsarət alanlar arasında 3 uşağın olduğunu bildirib: "Xəsarət alan 9 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, bir nəfər isə ambulator müalicə alır. Hər kəsə lazımi tibbi yardım göstərilir".
Onun sözlərinə görə, mümkün itkilərlə bağlı zənglər gəlməkdə davam edir: "Hadisə yerində xilasedicilər, tibb işçiləri və fövqəladə hallar xidməti işlərini davam etdirir".
