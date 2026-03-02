Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 09:37
    Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям Хезболлах в Ливане

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям группировки "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщает издание Times of Istarel.

    "Армия обороны Израиля начала наносить удары по дополнительным целям "Хезболлы" в Ливане", - говорится в сообщении.

    В нем говорится о том, что главные цели ударов - склады оружия "Хезболлах", а также дополнительная инфраструктура в некоторых районах Ливана.

    Отмечается, что в понедельник вскоре поздно вечером в северном городе Хайфе и его окрестностях сработали сирены, и вскоре после этого Армия обороны Израиля подтвердила, что источником ракетного обстрела, вызвавшего тревогу, был не Иран, а Ливан.

    По данным военных источников, средствами ПВО перехвачена одна ракета, два беспилотника. По меньшей мере две ракеты упали на открытых пространствах.

    группировка Израиль Совместная операция Израиля и США Удары по Ирану Ливан
    İsrail Livanda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Israeli army strikes Hezbollah positions

    Последние новости

    10:22

    Танкер "Президент Гейдар Алиев" вышел в первый рейс после капремонта

    Инфраструктура
    10:08
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в показе спектакля "Нефтяной бум улыбается всем"

    Искусство
    10:02

    Минздрав Ливана сообщил о гибели свыше 30 человек в результате авиаударов Израиля

    Другие страны
    09:59

    Обломки ракет упали на территорию НПЗ в Кувейте, двое пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    09:53

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 239 пожаров, погибли 8 человек

    Происшествия
    09:48

    В Бейруте в результате израильских ударов погибли 10 человек

    Другие страны
    09:37

    Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    09:30
    Видео

    СМИ: Иран сбил американский истребитель над Кувейтом

    В регионе
    09:18

    СМИ: При авиаударе Израиля по югу Ливана погибли четыре человека

    Другие страны
    Лента новостей