Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлах" в Ливане
- 02 марта, 2026
- 09:37
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям группировки "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщает издание Times of Istarel.
"Армия обороны Израиля начала наносить удары по дополнительным целям "Хезболлы" в Ливане", - говорится в сообщении.
В нем говорится о том, что главные цели ударов - склады оружия "Хезболлах", а также дополнительная инфраструктура в некоторых районах Ливана.
Отмечается, что в понедельник вскоре поздно вечером в северном городе Хайфе и его окрестностях сработали сирены, и вскоре после этого Армия обороны Израиля подтвердила, что источником ракетного обстрела, вызвавшего тревогу, был не Иран, а Ливан.
По данным военных источников, средствами ПВО перехвачена одна ракета, два беспилотника. По меньшей мере две ракеты упали на открытых пространствах.