Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям группировки "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщает издание Times of Istarel.

"Армия обороны Израиля начала наносить удары по дополнительным целям "Хезболлы" в Ливане", - говорится в сообщении.

В нем говорится о том, что главные цели ударов - склады оружия "Хезболлах", а также дополнительная инфраструктура в некоторых районах Ливана.

Отмечается, что в понедельник вскоре поздно вечером в северном городе Хайфе и его окрестностях сработали сирены, и вскоре после этого Армия обороны Израиля подтвердила, что источником ракетного обстрела, вызвавшего тревогу, был не Иран, а Ливан.

По данным военных источников, средствами ПВО перехвачена одна ракета, два беспилотника. По меньшей мере две ракеты упали на открытых пространствах.