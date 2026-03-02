İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İsrail Livanda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 09:42
    İsrail Livanda Hizbullahın mövqelərinə zərbələr endirib

    İsrail Müdafiə Ordusu Livanda "Hizbullah" qruplaşmasının mövqelərinə zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə"Times of Israel" nəşri məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, axşam saatlarında Hayfada və onun ətrafında sirenalar səslənib. Bundan qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Ordusu təsdiq edib ki, təşvişə səbəb olan raket atəşinin mənbəyi İran deyil, Livan olub.

    Hərbi mənbələrin məlumatına görə, Hava Hücumundan Müdafiə vasitələri ilə bir raket və iki pilotsuz uçuş aparatı ələ keçirilib. Ən azı iki raket açıq əraziyə düşüb.

    Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлах" в Ливане
    Israeli army strikes Hezbollah positions

