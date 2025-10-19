Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Армия Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 17:55
    Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться в связи с возобновлением боевых действий.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "В связи с повторяющимися нарушениями соглашения о прекращении огня и атакой, совершенной членами ХАМАС сегодня утром, ЦАХАЛ ответит с большой силой против террористической инфраструктуры и против ХАМАС. ЦАХАЛ повторяет свое предупреждение: ради вашей безопасности и из-за запланированных атак, необходимо находиться только к западу от желтой линии. Область, отмеченная красным, считается опасной зоной боевых действий. Всех, кто остается в этой зоне, просят немедленно эвакуироваться на запад", - указано в заявлении.

    Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес авиаудары по окрестностям города Рафах на юге сектора Газа. Израильская сторона полагает, что радикалы нарушили режим прекращения огня. В свою очередь в ХАМАС заявили, что не нарушали перемирие и не имеют отношения к столкновениям, произошедшим в городе Рафах на юге сектора Газа.

    ЦАХАЛ сектор Газа эвакуация

