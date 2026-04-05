Армия Израиля атаковала более 120 целей в Иране за сутки
- 05 апреля, 2026
- 11:55
Израильские военные за сутки нанесли авиаудары по более чем 120 целям в центре и на западе Ирана.
Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно ее данным, среди пораженных объектов названы элементы систем ПВО, предприятия по производству БПЛА и площадки для их запуска, объекты ракетных сил.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.