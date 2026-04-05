    • 05 апреля, 2026
    • 11:55
    Армия Израиля атаковала более 120 целей в Иране за сутки

    Израильские военные за сутки нанесли авиаудары по более чем 120 целям в центре и на западе Ирана.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Согласно ее данным, среди пораженных объектов названы элементы систем ПВО, предприятия по производству БПЛА и площадки для их запуска, объекты ракетных сил.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
