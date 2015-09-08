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    Армия Ирака уничтожила туннель, по которому проходило снабжение ИГ

    Террористы начали рыть этот туннель несколько недель назад

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Армия Ирака уничтожила 2500-метровый туннель, являющийся важной артерией снабжения боевиков террористической организации "Исламское Государство" в провинции Анбар.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство FARS со ссылкой на местные источники.

    По данным агентства, иракские пехотинцы совместно с ВВС страны уничтожили туннель, по которому проходило снабжение боевиков ИГ.

    Согласно источникам, террористы начали рыть этот туннель несколько недель назад. Он протянулся от промышленного района на юге города Эль-Фаллуджа до окрестностей района Аль-Хайакель, а его длина составила 2500 метров.

    В воскресенье иракские военные объявили о том, что им удалось обрубить стратегически важный маршрут снабжения боевиков в провинции Киркук на севере Ирака.



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