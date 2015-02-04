​Армия Чада взяла под полный контроль приграничный город в Нигерии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Армия Чада взяла под свой контроль приграничный город Гамбору в Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, город был отбит у боевиков "Боко Харам", которые захватили его несколько месяцев назад.

Ранее стало известно, что наземные войска Чада вошли в Нигерию для борьбы с боевиками "Боко Харам". Бронетанковая техника и пехота пересекли мост, связывающий камерунский город Фотокол с нигерийским Гамбору.