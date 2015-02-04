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    ​Армия Чада взяла под полный контроль приграничный город в Нигерии

    Город был отбит у боевиков «Боко Харам», которые захватили его несколько месяцев назад.

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Армия Чада взяла под свой контроль приграничный город Гамбору в Нигерии.

    Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, город был отбит у боевиков "Боко Харам", которые захватили его несколько месяцев назад.

    Ранее стало известно, что наземные войска Чада вошли в Нигерию для борьбы с боевиками "Боко Харам". Бронетанковая техника и пехота пересекли мост, связывающий камерунский город Фотокол с нигерийским Гамбору.

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