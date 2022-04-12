Аргентина и Чили приостановили поставки литиевого сырья в Россию

Аргентина и Чили приостановили поставки в РФ литиевого сырья, страна получает его из Боливии.

Аргентина и Чили приостановили поставки в РФ литиевого сырья, страна получает его из Боливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Владислав Демидов.

Литий является сырьем в том числе для производства аккумуляторов и систем накопления энергии.

"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Конкретно в настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, текущая возможность получать сырье есть только в настоящий момент из Боливии", - сказал он в ходе круглого стола в Совете федерации. Демидов пояснил, что у Китая есть возможность поставлять сырье, однако он сам испытывает его острую нехватку.