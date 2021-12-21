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Аргентина безвозмездно передала Боливии 1 млн доз вакцины от COVID-19

Аргентина безвозмездно передала Боливии 1 млн доз вакцины от COVID-19 Боливия получила 1 млн доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, безвозмездно предоставленных Аргентиной.
Другие страны
21 декабря 2021 г. 10:41
Аргентина безвозмездно передала Боливии 1 млн доз вакцины от COVID-19

Боливия получила 1 млн доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, безвозмездно предоставленных Аргентиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter боливийский президент Луис Арсе.

"Мы благодарим президента Альберто Фернандеса и братский аргентинский народ за безвозмездное предоставление миллиона доз вакцины AstraZeneca боливийскому народу. Мы ценим этот важный вклад [в борьбу с коронавирусом] латиноамериканской страны за счет вакцины, произведенной в Аргентине. Вместе мы победим пандемию", - написал Арсе.

Ранее Аргентина уже неоднократно направляла партии вакцин другим странам на безвозмездной основе. Передача препаратов другим государствам осуществляется аргентинскими властями с учетом того, что в республике обеспечен необходимый запас препаратов для иммунизации всего населения.

По данным Минздрава Боливии, в стране с октября отмечается заметный рост случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 564 747 человек, 19 440 пациентов умерли.

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