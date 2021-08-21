Арестован наркобарон, укравший картины Ван Гога

Итальянский наркобарон задержан по подозрению в краже двух картин известного нидерландского художника Ван Гога.

Итальянский наркобарон задержан по подозрению в краже двух картин известного нидерландского художника Ван Гога.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации, наркобарон, находившийся в международном розыске с 2016 года, был задержан в Дубае.

Задержанный Рафаэль Империале, представитель синдиката "Каморра" в Неаполе, считается одним из самых опасных преступников в Италии. Отмечается, что 46-летний Империале в настоящем находится под стражей в Дубае, и Министерство юстиции Италии работает над процедурой его экстрадиции.

В 2002 году две знаменитые картины, которые он украл из амстердамского музея, были найдены в фермерском доме в Кастелламмаре-ди-Стабиа, где родился наркобарон. Это картины "Вид на море в Схевенингене" и "Конгрегация, покидающую реформатскую церковь в Нуэнене", написанные в 1882 и 1885 годах.