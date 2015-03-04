Аракчи: переговоры США и Ирана по ядерной программе проходят в хорошей атмосфере

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Переговоры США и Ирана по ядерной программе Тегерана проходят в хорошей атмосфере. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Атмосфера на переговорах хорошая", — заявил А. Аракчи.

Ранее в интервью агентству Reuters президент США Барак Обама заявил, что заключение окончательного соглашения по ядерной программе Ирана возможно, если Тегеран приостановит ее минимум на 10 лет. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф расценил высказывания президента США как часть рекламной кампании, нацеленной на американскую аудиторию.