Арагчи посетит Пакистан, Оман и Россию
    24 апреля, 2026
    Арагчи посетит Пакистан, Оман и Россию

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправляется в международное турне, посетит три страны - Пакистан, Оман и Россию.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    Отмечается, что визит начнется в пятницу вечером.

    Целью поездки станет проведение двусторонних консультаций, обсуждение текущих региональных процессов, а также последней ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке и операцией США и Израиля против Ирана.

    Ранее пакистанский Geo TV сообщил, что Арагчи сегодня вечером должен отправиться в Пакистан для проведения переговоров с США.

    Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив
    Əraqçi Pakistan, Oman və Rusiyaya səfər edəcək
    Iran's FM Araghchi to travel to Pakistan, Oman and Russia

