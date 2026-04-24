Арагчи посетит Пакистан, Оман и Россию
Другие страны
- 24 апреля, 2026
- 16:58
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправляется в международное турне, посетит три страны - Пакистан, Оман и Россию.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что визит начнется в пятницу вечером.
Целью поездки станет проведение двусторонних консультаций, обсуждение текущих региональных процессов, а также последней ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке и операцией США и Израиля против Ирана.
Ранее пакистанский Geo TV сообщил, что Арагчи сегодня вечером должен отправиться в Пакистан для проведения переговоров с США.
