Арагчи посетит Пакистан, Оман и Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправляется в международное турне, посетит три страны - Пакистан, Оман и Россию.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что визит начнется в пятницу вечером.

Целью поездки станет проведение двусторонних консультаций, обсуждение текущих региональных процессов, а также последней ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке и операцией США и Израиля против Ирана.

Ранее пакистанский Geo TV сообщил, что Арагчи сегодня вечером должен отправиться в Пакистан для проведения переговоров с США.