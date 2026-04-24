    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 24 aprel, 2026
    • 17:13
    Əraqçi Pakistan, Oman və Rusiyaya səfər edəcək

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Pakistan, Oman və Rusiyaya səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, səfər cümə günü axşam başlayacaq.

    Səfərdə məqsəd ikitərəfli məsləhətləşmələrin aparılması, cari regional proseslərin, eləcə də Yaxın Şərqdəki münaqişə və ABŞ ilə İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ilə bağlı son vəziyyətin müzakirəsindən ibarətdir.

    Daha əvvəl Pakistanın "Geo TV" telekanalı xəbər vermişdi ki, Əraqçi ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün bu axşam Pakistana yola düşməlidir.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Abbas Əraqçi
    Арагчи посетит Пакистан, Оман и Россию
    Iran's FM Araghchi to travel to Pakistan, Oman and Russia

    Son xəbərlər

