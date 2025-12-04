AP: Спецпосланник Трампа и Кушнер встретятся с Рустемом Умеровым в США

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в четверг проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По их сведениям, встреча пройдет в Майами (США, штат Флорида). Подробности не приводятся.