AP: Спецпосланник Трампа и Кушнер встретятся с Рустемом Умеровым в США
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 02:43
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в четверг проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
По их сведениям, встреча пройдет в Майами (США, штат Флорида). Подробности не приводятся.
Последние новости
02:43
AP: Спецпосланник Трампа и Кушнер встретятся с Рустемом Умеровым в СШАДругие страны
02:09
Трамп объявил о скором начале ударов по наземным объектам наркокартелей в Латинской АмерикеДругие страны
01:39
Фото
Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом в АвстрииВнешняя политика
01:18
Трамп: Встреча Уиткоффа и Путина в Кремле прошла хорошоДругие страны
01:11
СМИ: В Калифорнии разбился истребитель F-16Другие страны
00:39
AP: Скандал с мессенджером Signal поставил под угрозу сотрудников ПентагонаДругие страны
00:05
Самолет Москва-Пхукет совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателяВ регионе
23:57
Мерц: ФРГ инвестирует €35 млрд в создание архитектуры космической безопасностиДругие страны
23:40