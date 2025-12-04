AP: Trampın xüsusi nümayəndəsi və Kuşner ABŞ-də Rüstəm Umerovla görüşəcəklər

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 02:43
    ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və iş adamı Cared Kuşner cümə axşamı Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerovla danışıqlar aparacaqlar.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Associated Press" (AP) agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, görüş Florida ştatının Mayami şəhərində keçiriləcək.

    AP: Спецпосланник Трампа и Кушнер встретятся с Рустемом Умеровым в США

