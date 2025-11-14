AP: Авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы
Другие страны
- 14 ноября, 2025
- 05:19
Американский авианосец Gerald R. Ford в течение нескольких дней подойдет к берегам Венесуэлы.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Прибытие авианосца знаменует собой "значительное наращивание военной мощи" США в регионе, отмечает агентство. О его отправке в зону ответственности Южного командования ВС США - в нее входят Центральная и Южная Америка и Карибский регион - 24 октября сообщал Пентагон.
AP: Авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы
