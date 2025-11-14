Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    AP: Авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 05:19
    AP: Авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы

    Американский авианосец Gerald R. Ford в течение нескольких дней подойдет к берегам Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

    Прибытие авианосца знаменует собой "значительное наращивание военной мощи" США в регионе, отмечает агентство. О его отправке в зону ответственности Южного командования ВС США - в нее входят Центральная и Южная Америка и Карибский регион - 24 октября сообщал Пентагон.

    Gerald R. Авианосец США Венесуэла

    Последние новости

    05:19

    AP: Авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы

    Другие страны
    04:50

    Силы безопасности Сирии отразили несколько нападений в Эс-Сувейде

    Другие страны
    04:23

    Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

    Другие страны
    03:52

    NYT: Пентагон опасается утечки технологий КНР в случае поставок F-35 Эр-Рияду

    Другие страны
    03:11

    Ракета New Glenn отправила два зонда к Марсу для изучения его магнитосферы

    Наука и образование
    02:36
    Видео

    Эрдоган выразил соболезнования отцу военнослужащего, погибшего в авиакатастрофе

    В регионе
    02:25

    В Армении на два месяца арестовали двух оппозиционных блогеров

    В регионе
    01:46

    МИД Грузии: Ответственность за приостановку виз с Брюсселем ляжет на Европу

    В регионе
    01:43

    Отборочный тур ЧМ-2026 в Европе: Франция и Англия одержали победы

    Футбол
    Лента новостей