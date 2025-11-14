AP: Авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы

Американский авианосец Gerald R. Ford в течение нескольких дней подойдет к берегам Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Прибытие авианосца знаменует собой "значительное наращивание военной мощи" США в регионе, отмечает агентство. О его отправке в зону ответственности Южного командования ВС США - в нее входят Центральная и Южная Америка и Карибский регион - 24 октября сообщал Пентагон.