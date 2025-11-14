ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi yaxın günlərdə Venesuela sahillərinə yaxınlaşacaq
Digər ölkələr
- 14 noyabr, 2025
- 05:55
ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi "Gerald R. Ford" bir neçə gün ərzində Venesuela sahillərinə yaxınlaşacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Associated Press" (AP) xəbər yayıb.
Agentlik qeyd edib ki, təyyarədaşıyan gəminin gəlişi regionda ABŞ-nin hərbi gücünün əhəmiyyətli dərəcədə artmasını göstərir. Pentaqon 24 oktyabrda gəminin ABŞ-nin Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığının məsuliyyət zonasına göndərilməsini açıqlayıb. Bu zonaya Mərkəzi və Cənubi Amerika və Karib dənizi daxildir.
Son xəbərlər
06:21
Mbappe futbol tarixində Peledən sonra 400 qol vuran ən gənc oyunçu olubFutbol
05:55
ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi yaxın günlərdə Venesuela sahillərinə yaxınlaşacaqDigər ölkələr
05:17
Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri Əs-Suveydada silahlıların hücumlarını dəf edibDigər ölkələr
04:47
Heqset narkotik kartelləri ilə mübarizə əməliyyatının başladığını elan edibDigər ölkələr
04:22
ABŞ F-35-ların Ər-Riyada satılacağı halda texnologiyanın Çinə sızmasından ehtiyatlanırDigər ölkələr
03:56
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Sevan" gölü Göyçə adlanacaq, azərbaycanlılar geri qayıdacaqDaxili siyasət
03:37
"New Glenn" raketi Marsın maqnitosferini öyrənmək üçün iki zond göndəribElm və təhsil
03:09
Foto
Ronaldu İrlandiya yığmasına qarşı oyundan qovulmasına istehzalı reaksiya veribFutbol
02:48