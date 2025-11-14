İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi yaxın günlərdə Venesuela sahillərinə yaxınlaşacaq

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2025
    • 05:55
    ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi "Gerald R. Ford" bir neçə gün ərzində Venesuela sahillərinə yaxınlaşacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Associated Press" (AP) xəbər yayıb.

    Agentlik qeyd edib ki, təyyarədaşıyan gəminin gəlişi regionda ABŞ-nin hərbi gücünün əhəmiyyətli dərəcədə artmasını göstərir. Pentaqon 24 oktyabrda gəminin ABŞ-nin Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığının məsuliyyət zonasına göndərilməsini açıqlayıb. Bu zonaya Mərkəzi və Cənubi Amerika və Karib dənizi daxildir.

