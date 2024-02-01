Анкара и Стокгольм обсудили ратификацию членства Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил процесс вступления Швеции в НАТО с министром иностранных дел этой страны Тобиасом Бильстремом.

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил процесс вступления Швеции в НАТО с министром иностранных дел этой страны Тобиасом Бильстремом.

Как сообщает Report, об этом сообщает турецкая пресса со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора главы ведомств обсудили процесс ратификации членства Швеции в НАТО, а также подготовку к предстоящему заседанию Постоянного совместного механизма Турция-Финляндия-Швеция.

Министры в том числе провели обмен мнениями касательно развития отношений между Турцией и Евросоюзом.