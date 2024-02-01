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Анкара и Стокгольм обсудили ратификацию членства Швеции в НАТО

Анкара и Стокгольм обсудили ратификацию членства Швеции в НАТО Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил процесс вступления Швеции в НАТО с министром иностранных дел этой страны Тобиасом Бильстремом.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 19:35
Анкара и Стокгольм обсудили ратификацию членства Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил процесс вступления Швеции в НАТО с министром иностранных дел этой страны Тобиасом Бильстремом.

Как сообщает Report, об этом сообщает турецкая пресса со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора главы ведомств обсудили процесс ратификации членства Швеции в НАТО, а также подготовку к предстоящему заседанию Постоянного совместного механизма Турция-Финляндия-Швеция.

Министры в том числе провели обмен мнениями касательно развития отношений между Турцией и Евросоюзом.

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