    Анита Ананд: На встрече G7 будем добиваться деэскалации конфликта вокруг Ирана

    Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что на встрече глав МИД стран G7 будет выступать за снижение напряженности в конфликте вокруг Ирана на фоне роста цен на энергоносители в мире.

    Как передает Report, об этом она заявила в интервью Bloomberg Television.

    Ананд отметила, что в ходе встречи ожидается обмен мнениями и обсуждение возможных шагов по деэскалации ситуации.

    "Канада хочет играть роль в этой дипломатии, направленной на сохранение жизней гражданского населения", - сказала она.

    Ананд добавила, что недавно обсуждала ситуацию на Ближнем Востоке с госсекретарем США Марко Рубио.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенным в ряде стран на Ближнем Востоке.

    Анита Ананд Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Большая семерка (G7) Марко Рубио
    Anita Anand: G7 görüşündə İran ətrafındakı münaqişədə deeskalasiyaya nail olmağa çalışacağıq
    Нетаньяху: Израиль продолжит наносить удары по Ирану в полную силу

    Международные путешественники посетили Ханкенди

    Путин: Сложно прогнозировать последствий конфликта на Ближнем Востоке

    Саммит Армения-ЕС пройдет в Ереване 4-5 мая

    Рютте: Страны НАТО укрепляют оборонные возможности

    В Азербайджане производство электрокабеля сократилось на 9%

    В Агдаме местный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНО-2

    Анвар Ибрагим: Малайзия получила от Ирана разрешение на проход судов через Ормуз

