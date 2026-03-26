Анита Ананд: На встрече G7 будем добиваться деэскалации конфликта вокруг Ирана

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что на встрече глав МИД стран G7 будет выступать за снижение напряженности в конфликте вокруг Ирана на фоне роста цен на энергоносители в мире.

Как передает Report, об этом она заявила в интервью Bloomberg Television.

Ананд отметила, что в ходе встречи ожидается обмен мнениями и обсуждение возможных шагов по деэскалации ситуации.

"Канада хочет играть роль в этой дипломатии, направленной на сохранение жизней гражданского населения", - сказала она.

Ананд добавила, что недавно обсуждала ситуацию на Ближнем Востоке с госсекретарем США Марко Рубио.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенным в ряде стран на Ближнем Востоке.