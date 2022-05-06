Аналитики прогнозируют снижение безработицы в США в апреле

Безработица в США в апреле снизилась до 3,5% с 3,6% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 391 тыс. после увеличения на 431 тыс., предполагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Безработица в США в апреле снизилась до 3,5% с 3,6% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 391 тыс. после увеличения на 431 тыс., предполагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Как передает Report, Министерство труда США опубликует эту статистику в пятницу днем.

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на три – до 552 агрегатов.