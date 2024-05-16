США обсуждают с властями Нигера вывод своих войск

США ведут с властями Нигера переговоры о завершении вывода американских войск с территории этой африканской страны.

США ведут с властями Нигера переговоры о завершении вывода американских войск с территории этой африканской страны.

Как сообщает Report , об этом заявила помощник госсекретаря по делам африканских государств Молли Фи на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Она отметила, что представители Пентагона в настоящее время находятся в столице Нигера городе Ниамей.

"В настоящее время мы работаем с Национальным советом спасения родины (Нигер - ред.) над выводом американских войск. Эти обсуждения продолжаются прямо сейчас", - сказала дипломат.

В апреле США объявили, что начнут обсуждать планы "упорядоченного и ответственного вывода войск" после того, как власти Нигера заявили, что аннулируют соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном. Американские чиновники продолжили вести консультации с африканской страной по поводу условий вывода, обсуждали возможность того, что часть американских войск могут остаться на территории государства.

Газеты Politico сообщала со ссылкой на источники, что военнослужащие будут направлены в другие страны региона, откуда они смогут продолжать проводить операции.