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США обсуждают с властями Нигера вывод своих войск

США обсуждают с властями Нигера вывод своих войск США ведут с властями Нигера переговоры о завершении вывода американских войск с территории этой африканской страны.
Другие страны
16 мая 2024 г. 02:36
США обсуждают с властями Нигера вывод своих войск

США ведут с властями Нигера переговоры о завершении вывода американских войск с территории этой африканской страны.

Как сообщает Report, об этом заявила помощник госсекретаря по делам африканских государств Молли Фи на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Она отметила, что представители Пентагона в настоящее время находятся в столице Нигера городе Ниамей.

"В настоящее время мы работаем с Национальным советом спасения родины (Нигер - ред.) над выводом американских войск. Эти обсуждения продолжаются прямо сейчас", - сказала дипломат.

В апреле США объявили, что начнут обсуждать планы "упорядоченного и ответственного вывода войск" после того, как власти Нигера заявили, что аннулируют соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном. Американские чиновники продолжили вести консультации с африканской страной по поводу условий вывода, обсуждали возможность того, что часть американских войск могут остаться на территории государства.

Газеты Politico сообщала со ссылкой на источники, что военнослужащие будут направлены в другие страны региона, откуда они смогут продолжать проводить операции.

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