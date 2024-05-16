Франция введет войска в Новую Каледонию

Французские власти привлекут военных для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии (заморская территория Франции).

Французские власти привлекут военных для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии (заморская территория Франции).

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом сообщил премьер-министр Габриэль Атталь на открытии заседании кризисного штаба при МВД республики.

"Военнослужащие вооруженных сил будут задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропортов Новой Каледонии", - отметил премьер.

По его данным, власти также распорядились приостановить работу соцсети TikTok в Новой Каледонии.

Напомним, что на фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий. Волнения были спровоцированы предложением Франции внести поправки в конституцию, разрешив тысячам недавних иммигрантов участвовать в выборах.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.