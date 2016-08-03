Американские медики начали испытания вакцины против вируса Зика на людях

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) приступил к испытаниям на людях вакцины против вируса Зика.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте организации.

"NIAID начал клинические испытания варианта вакцины, которая позволит предотвратить заражение вирусом Зика", - говорится в сообщении.

Речь идет о генной вакцине, разработанной сотрудниками института. На данном этапе ученые оценят безопасность препарата и его способность воздействовать на иммунную систему человека.

"NIAID работал в ускоренном режиме, чтобы подготовить вариант вакцины, результаты испытаний на животных очень обнадеживают", - заявил директор института Энтони Фоси.

В испытаниях принимают участие 80 добровольце в возрасте от 18 до 30 лет.