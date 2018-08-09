Американец в лагере готовил детей к терактам

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Власти США арестовали мужчину, похитившего своего сына-инвалида и организовавшего лагерь, в котором детей готовили к совершению вооруженных терактов в американских школах, передает Report со ссылкой на AP.

Задержанный Сирадж Ваххадж в декабре прошлого года похитил своего четырехлетнего сына, который проживал в штате Джорджия с матерью. Тело ребенка, нуждавшегося в постоянной медицинской помощи, было обнаружено на территории обучающего лагеря, который Ваххадж организовал на территории штата Нью-Мехико.

В лагере также проживали еще четверо взрослых и 11 детей в возрасте до 15 лет, которых обучали обращению с огнестрельным оружием, включая штурмовые винтовки.

Отмечается, что дети находились в состоянии сильного истощения. Все подозреваемые арестованы. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.