    Али Абдоллахи: Блокирование Ормуза приведет к нарушению прекращения огня между США и Ираном

    • 15 апреля, 2026
    • 15:20
    Военные Ирана предупредили, что могут перекрыть торговлю через Красное море, а также Персидский и Оманский заливы, если США продолжат морскую блокаду.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил глава центрального командования иранских вооруженных сил Али Абдоллахи.

    По его словам, если США продолжат блокаду и "создадут угрозу для иранских торговых судов и нефтяных танкеров", это станет "преддверием" нарушения режима прекращения огня.

    "Мощные вооруженные силы Исламской Республики не позволят продолжать экспорт или импорт через Персидский залив, Оманский залив и Красное море", - заявил он.

    Газета отмечает, что блокирование Красного моря, вероятно, будет связано с задействованием поддерживаемого Ираном движения хуситов в Йемен.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.

    Əli Abdullahi: Hörmüzün blokadaya alınması ABŞ və İran arasında atəşkəsin pozulmasına səbəb olacaq
    Ali Abdollahi: Blocking Hormuz to lead to US-Iran ceasefire violation

