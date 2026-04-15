Əli Abdullahi: Hörmüzün blokadaya alınması ABŞ və İran arasında atəşkəsin pozulmasına səbəb olacaq
- 15 aprel, 2026
- 15:23
ABŞ dəniz blokadasını davam etdirərsə, Qırmızı dəniz, eləcə də Fars və Oman körfəzləri vasitəsilə ticarəti kəsə bilərik.
"Report" "The Times of Israel" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri Əli Abdullahi bildirib.
Onun sözlərinə görə, əgər ABŞ blokadanı davam etdirərsə və İranın ticarət gəmiləri və neft tankerlərinə təhlükə yaradarsa, bu, atəşkəs rejiminin pozulmasına gətirib çıxara bilər.
"İslam Respublikasının güclü silahlı qüvvələri Fars, Oman körfəzləri və Qırmızı dəniz vasitəsilə ixracın və ya idxalın davam etdirilməsinə imkan verməyəcək", - o bildirib.
Qəzet qeyd edib ki, Qırmızı dənizin blokadaya alınması, ehtimal ki, Yəməndə İranın dəstəklədiyi husilər hərəkatının cəlb edilməsi ilə bağlı olacaq.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Həmin gün zərbələr nəticəsində İranın ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar keçirilib. Saatlarla davam edən müzakirələr razılaşma əldə edilmədən başa çatıb.
Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, ABŞ aprelin 13-də Şərq yay vaxtı ilə saat 10:00-da (Bakı vaxtı ilə 18:00-da) Hörmüz boğazında İran limanlarını bloklamağa başlayıb.