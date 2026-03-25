Алексей Гончаренко: Украина должна быть готова ко всем сценариям

Подготовка Верховной радой плана работы на случай продолжения военного конфликта в течение следующих трех лет свидетельствует о том, что Украина должна быть готова ко всем сценариям развития ситуации.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя готовящийся по поручению президента Владимира Зеленского план работы парламента на случай продолжения войны в течение еще трех лет.

По его словам, эта формула всем известна и другой формулы нет:

"Поэтому, конечно, нужно быть готовыми. Но в то же время Украина хочет мира как можно скорее, и мы хотим завершения боевых действий. К сожалению, Россия явно не хочет завершения боевых действий. Значит, мы должны быть готовы к любому сценарию".

Депутат отметил, что они видят угрозу расширения войны в Восточной Европе и угрозы России странам Балтии или Польше:

"Думаю, что вовлечение этих стран в войну нельзя исключать. Мы сами видим, что на территорию стран Балтии уже падают беспилотные летательные аппараты. Это ранее происходило в Польше, Румынии, Молдова тоже страдает. География конфликта расширяется", - заявил Гончаренко.