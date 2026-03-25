    • 25 mart, 2026
    • 17:36
    Ukraynalı deputat: Ölkə bütün ssenarilərə hazır olmalıdır

    Ukrayna müharibənin daha üç il davam edə biləcəyi ilə bağlı bütün ssenarilərə hazır olmalıdır və təklif olunan proqram bunun vacibliyini göstərir.

    Bunu "Report"un Şərqi Avropa bürosuna Ukrayna Ali Radasının deputatı Oleksiy Qonçarenko ölkə parlamentinin Prezident Volodimir Zelenskinin təklifi ilə hazırladığı yeni proqramdan danışarkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu formula hamıya məlumdur və başqa formula yoxdur:

    "Ona görə də, əlbəttə, hazır olmaq lazımdır. Lakin eyni zamanda Ukrayna mümkün qədər tez sülh istəyir və biz döyüş əməliyyatlarının başa çatmasını istəyirik. Təəssüf ki, Rusiya açıq şəkildə döyüş əməliyyatlarının başa çatmasını istəmir. Deməli, biz istənilən ssenariyə hazır olmalıyıq".

    Deputat qeyd edib ki, müharibənin Şərqi Avropada genişlənməsi təhlükəsini və Rusiyanın Baltik ölkələrinə və ya Polşaya təhdidlərini görürlər:

    "Düşünürəm ki, bu ölkələrin hadisələrin gedişatı nəticəsində müharibəyə cəlb olunması tamamilə istisna deyil. Biz özümüz görürük ki, artıq Baltik ölkələrinin ərazisinə pilotsuz uçuş aparatları düşür. Bu, əvvəllər Polşada, Rumıniyada olub, Moldova da əziyyət çəkir. Münaqişə genişlənir".

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Oleksiy Qonçarenko Ukrayna Ali Radası Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Volodimir Zelenski
    Алексей Гончаренко: Украина должна быть готова ко всем сценариям

    Son xəbərlər

    17:56
    Video

    Mikael Forrest: Kanaklar müstəqillik uğrunda siyasi mübarizəni davam etdirəcəklər

    Digər ölkələr
    17:54

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən etilenin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    17:47

    "Arsenal"ın müdafiəçisi Ben Uayt yayda klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    17:36

    Ukraynalı deputat: Ölkə bütün ssenarilərə hazır olmalıdır

    Digər ölkələr
    17:27

    Azərbaycan çay ixracını artırıb, idxalını isə azaldıb

    Biznes
    17:16

    Harri Mitsidis: "NomadMania" səyyahlar klubu Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinə səfər edəcək

    Qarabağ
    17:11

    Rafael Nadala Fəxri doktor adı verilib

    Fərdi
    17:03
    Video

    Biləsuvarda iki avtomobil toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    16:57
    Foto

    Azərbaycan və İtaliyanın iş adamları aqrar sahədə əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti