Qırğızıstan Azərbaycanın AQEM-də sədrliyinin 2028-ci ilədək uzadılması təşəbbüsünü dəstəkləyir
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2026
- 13:15
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Qırğızıstan Azərbaycanın Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirədə (AQEM) sədrliyinin 2028-ci ilədək uzadılması təşəbbüsünü dəstəkləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Bakıda keçirilən AQEM-in VII Zirvə Görüşündə bildirib.
"Azərbaycan tərəfinin sədrliyi 2028-ci ilədək davam etdirmək təşəbbüsünü alqışlamaq istərdim. Bu, Müşavirənin fəaliyyətində ardıcıllığın qorunmasına və qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsinə imkan verəcək", – o deyib.
Japarov əlavə edib ki, Qırğızıstan Respublikası AQEM-in ümumi fəaliyyətinə lazımi dəstəyi göstərməyə və öz töhfəsini verməyə hazırdır.
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