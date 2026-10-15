İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Qırğızıstan Azərbaycanın AQEM-də sədrliyinin 2028-ci ilədək uzadılması təşəbbüsünü dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 13:15
    Qırğızıstan Azərbaycanın AQEM-də sədrliyinin 2028-ci ilədək uzadılması təşəbbüsünü dəstəkləyir

    Qırğızıstan Azərbaycanın Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirədə (AQEM) sədrliyinin 2028-ci ilədək uzadılması təşəbbüsünü dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Bakıda keçirilən AQEM-in VII Zirvə Görüşündə bildirib.

    "Azərbaycan tərəfinin sədrliyi 2028-ci ilədək davam etdirmək təşəbbüsünü alqışlamaq istərdim. Bu, Müşavirənin fəaliyyətində ardıcıllığın qorunmasına və qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsinə imkan verəcək", – o deyib.

    Japarov əlavə edib ki, Qırğızıstan Respublikası AQEM-in ümumi fəaliyyətinə lazımi dəstəyi göstərməyə və öz töhfəsini verməyə hazırdır.

    Sadır Japarov İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Qırğız Respublikası
    Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в СВМДА до 2028г
    Kyrgyzstan supports extending Azerbaijan's CICA chairmanship until 2028
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