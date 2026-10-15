Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в СВМДА до 2028г

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 13:08
    Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в СВМДА до 2028г

    Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) до 2028 года.

    Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на VII Саммите СВМДА в Баку.

    "Хотел бы поприветствовать инициативу азербайджанской стороны продолжить председательство до 2028 года, что позволит сохранить преемственность в работе Совещания и укрепить взаимное доверие", - сказал он.

    Жапаров также добавил, что Кыргызская Республика готова оказывать необходимую поддержку и вносить свой вклад в общую работу СВМДА.

    Садыр Жапаров Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Qırğızıstan Azərbaycanın AQEM-də sədrliyinin 2028-ci ilədək uzadılması təşəbbüsünü dəstəkləyir
    Kyrgyzstan supports extending Azerbaijan's CICA chairmanship until 2028
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