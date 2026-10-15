Hersoq: Azərbaycan regional tərəfdaşlıq və tolerantlıq nümunəsidir
- 15 oktyabr, 2026
- 13:16
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Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında sabitlik nümunəsinə çevrilərək iqtisadi artım nümayiş etdirir və region ölkələri ilə əlaqələrini möhkəmləndirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İsrail Prezidenti İsxak Hersoq Bakıda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə təşkilatın fəaliyyətinə yeni təkan verilib:
"Biz burada, Bakıda dünya birliyində fikir ayrılıqlarının dərinləşdiyi, çoxtərəfli formatlara etimadın azaldığı bir vaxtda toplaşmışıq. Bu ikiüzlülük dalğasına baxmayaraq, AQEM əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq vahəsi olaraq qalır".
İsrail Prezidenti vurğulayıb ki, ölkəsi AQEM-in fəaliyyətində təşkilatın yaradıldığı vaxtdan iştirak edir.
O, sammitin Azərbaycanda keçirilməsini də rəmzi məna daşıyan hadisə adlandıraraq ölkəni regional tərəfdaşlıq, tolerantlıq və etimad tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi nümunəsi kimi səciyyələndirib.
İ.Hersoqun fikrincə, qlobal gərginliyin artdığı və beynəlxalq əməkdaşlığa etimadın azaldığı bir şəraitdə Azərbaycan AQEM-in diqqətini konstruktiv dialoqa, uzunmüddətli tərəfdaşlığa və ortaq məxrəclərin yaranmasına yönəldib.
O, həmçinin İsrailin region ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirməklə texnologiya, elm, rəqəmsal əlaqəlilik, innovasiyalar, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və digər sahələrdə Asiya qitəsinin inkişafına töhfə verməyə çalışdığını vurğulayıb.
İ.Hersoq qeyd edib ki, İsrail regionun ölkələri ilə bilik və təcrübə mübadiləsində, tərəfdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsində və birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır.