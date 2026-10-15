Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ицхак Герцог: Азербайджан - пример регионального партнерства и толерантности

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 13:13
    Ицхак Герцог: Азербайджан - пример регионального партнерства и толерантности

    Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева стал образцом стабильности, демонстрируя экономический рост и укрепляя связи с государствами региона.

    Как передает Report, об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По его словам, в период председательства в СВМДА Азербайджан придал деятельности организации новый импульс.

    "Мы собрались здесь, в Баку, в то время, когда разногласия в мировом сообществе углубляются, а доверие к многосторонним форматам снижается. Вопреки этой волне цинизма, СВМДА остается оазисом сотрудничества и партнерства", - сказал Герцог.

    Президент Израиля подчеркнул, что его страна участвует в деятельности СВМДА с момента создания организации.

    Он также назвал символичным проведение саммита в Азербайджане, охарактеризовав страну как пример регионального партнерства, толерантности и укрепления мер доверия.

    По словам Герцога, на фоне усиления глобальной напряженности и снижения доверия к международному сотрудничеству Азербайджан сосредоточил внимание СВМДА на конструктивном диалоге, долгосрочном партнерстве и поиске точек соприкосновения.

    Политик также подчеркнул, что Израиль стремится внести вклад в развитие азиатского континента в таких сферах, как технологии, наука, цифровая взаимосвязанность, инновации, борьба с изменением климата и пр., расширяя при этом сотрудничество со странами региона.

    Он также подчеркнул, что Израиль заинтересован в обмене знаниями и опытом со странами региона, расширении партнерских связей и реализации совместных проектов.

    Ильхам Алиев Ицхак Герцог Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
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    Herzog: Azerbaijan - example of regional partnership and tolerance
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