Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Александр Стубб заявил о снижении роли США как "гегемона добра"

    Другие страны
    • 22 марта, 2026
    • 15:13
    Александр Стубб заявил о снижении роли США как гегемона добра

    Соединенные Штаты больше не выступают в роли "гегемона добра" в мире, а их удары по Ирану без консультаций с союзниками подтверждают это.

    Как передает Report, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The Sunday Telegraph.

    По его словам, ранее США координировали свои действия с союзниками, в том числе в Ливии, Ираке и Афганистане, а также стремились получить одобрение Совета Безопасности ООН.

    "На этот раз США действовали либо самостоятельно, либо совместно с Израилем, не проинформировав союзников", - отметил он.

    При этом Стубб подчеркнул, что США остаются мощной державой, однако их подход к глобальному лидерству изменился и теперь в меньшей степени опирается на союзников.

    Президент Финляндии также указал, что Европа ранее занимала третье место в списке внешнеполитических приоритетов США после Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона, тогда как Ближний Восток находился на четвертом месте.

    Он призвал сохранить трансатлантическое партнерство, включая сотрудничество в рамках НАТО и в сфере обороны, несмотря на возможные разногласия по отдельным вопросам.

    Александр Стубб внешняя политика США Эскалация на Ближнем Востоке
