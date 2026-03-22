Александр Стубб заявил о снижении роли США как "гегемона добра"

Соединенные Штаты больше не выступают в роли "гегемона добра" в мире, а их удары по Ирану без консультаций с союзниками подтверждают это.

Как передает Report, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The Sunday Telegraph.

По его словам, ранее США координировали свои действия с союзниками, в том числе в Ливии, Ираке и Афганистане, а также стремились получить одобрение Совета Безопасности ООН.

"На этот раз США действовали либо самостоятельно, либо совместно с Израилем, не проинформировав союзников", - отметил он.

При этом Стубб подчеркнул, что США остаются мощной державой, однако их подход к глобальному лидерству изменился и теперь в меньшей степени опирается на союзников.

Президент Финляндии также указал, что Европа ранее занимала третье место в списке внешнеполитических приоритетов США после Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона, тогда как Ближний Восток находился на четвертом месте.

Он призвал сохранить трансатлантическое партнерство, включая сотрудничество в рамках НАТО и в сфере обороны, несмотря на возможные разногласия по отдельным вопросам.