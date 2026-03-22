İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Aleksandr Stubb: ABŞ-nin dünyada "xeyir hegemonu" kimi rolu azalıb

    Digər ölkələr
    • 22 mart, 2026
    • 16:51
    Aleksandr Stubb: ABŞ-nin dünyada xeyir hegemonu kimi rolu azalıb

    ABŞ artıq dünyada "xeyir hegemonu" kimi çıxış etmir, müttəfiqləri ilə məsləhətləşmədən İrana endirdiyi zərbələr isə bunu təsdiqləyir.

    "Report"un məlumatına görə, Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb bunu "The Sunday Telegraph" qəzetinə müsahibəsində deyib.

    O bildirib ki, ABŞ əvvəllər Liviya, İraq və Əfqanıstandakı əməliyyatlarında müttəfiqləri ilə hərəkətlərini əlaqələndirib və BMT Təhlükəsizlik Şurasından bununla bağlı təsdiq almağa çalışıb.

    "Bu dəfə ABŞ müttəfiqlərinə məlumat vermədən ya müstəqil, ya da İsraillə birgə hərəkət edib", - o qeyd edib.

    Stubb vurğulayıb ki, ABŞ güclü ölkə olaraq qalır, lakin qlobal liderliyə yanaşması dəyişib və indi müttəfiqlərinə daha az güvənir.

    Finlandiya Prezidenti həmçinin qeyd edib ki, Avropa əvvəllər ABŞ-nin xarici siyasət siyahısında Qərb yarımkürəsi və Hind-Sakit okean regionundan sonra üçüncü, Yaxın Şərq isə dördüncü yerdə olub.

    O, konkret məsələlərdə mümkün fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, NATO daxilində və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq da daxil olmaqla transatlantik tərəfdaşlığı qorumağa çağırıb.

    Aleksandr Stubb ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Александр Стубб заявил о снижении роли США как "гегемона добра"
    Finland's president says US role as ‘hegemon of good' has diminished

    Son xəbərlər

    16:51

    Aleksandr Stubb: ABŞ-nin dünyada "xeyir hegemonu" kimi rolu azalıb

    Digər ölkələr
    16:35

    "Xatəm əl-Ənbiya": İran özünümüdafiədən hücuma keçib

    Region
    16:23

    Futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 110-cu böyükhesablı qələbə qeydə alınıb

    Futbol
    16:20
    Foto
    Video

    Böyük Britaniyada azərbaycanlı məktəblilər üçün Novruz şənliyi keçirilib

    Xarici siyasət
    16:07

    Ərdoğan helikopter qəzası ilə bağlı Türkiyə və Qətər xalqına başsağlığı verib

    Region
    16:00
    Foto
    Video

    İstanbulda iki binanın çökməsi nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2

    Region
    15:45

    Anna Byerde: Ölkələr qlobal qeyri-sabitlik şəraitində islahatları davam etdirməlidir

    Maliyyə
    15:21

    İranda 500 saatdan çoxdur internet tam kəsilib

    Region
    15:07

    Coy Lens Mikels Bahodir Nasimovun rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti