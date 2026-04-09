Альбарес: Испания возобновит работу своего посольства в Тегеране

Испания возобновит работу своего посольства в Иране.

Как передает Report со ссылкой на испанские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Я поручил нашему послу в Тегеране (Антонио Санчес-Бенедито - ред.) вернуться, вновь занять свой пост и возобновить работу нашего посольства", - сказал он.

Альбарес также сообщил, что вчера провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи, в ходе которого выразил поддержку достигнутому соглашению между Ираном и США о двухнедельном прекращении огня, а также попросил "прекратить нападения на страны Персидского залива, гарантировать как можно скорее свободный и безопасный проход любого судна через Ормузский пролив".