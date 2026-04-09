    Albares: İspaniya Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətini bərpa edəcək

    • 09 aprel, 2026
    • 12:00
    Albares: İspaniya Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətini bərpa edəcək

    İspaniya İrandakı səfirliyinin fəaliyyətini bərpa edəcək.

    "Report" İspaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu İspaniyanın xarici işlər naziri Xose Manuel Albares bildirib.

    "Mən Tehrandakı səfirimizə (Antonio Sançes-Benedito - red.) qayıtmağı və fəaliyyətini bərpa etməyi tapşırdım", - o qeyd edib.

    Albares bildirib ki, dünən iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefon danışığı zamanı İran və ABŞ arasında əldə edilmiş iki həftəlik atəşkəs razılaşmasına dəstəyini ifadə edib, Fars körfəzi ölkələrinə hücumların dayandırılmasını, Hörmüz boğazından bütün gəmilərin sərbəst və təhlükəsiz keçidinin mümkün qədər tez bir zamanda təmin edilməsini xahiş edib.

    Альбарес: Испания возобновит работу своего посольства в Тегеране
    Albares: Spain to reopen its embassy in Tehran

    Son xəbərlər

    13:21

    "PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    13:21

    Səudiyyə Ərəbistanı və İranın XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    13:17

    Paşinyan Rusiyaya yenidən səfər edəcək

    Region
    13:06

    Həsrət Cəfərov: "Hər idmançının arzusu olimpiadada medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    13:03

    Yaşar Gülər: Aİ-nin üzv olmayan NATO müttəfiqlərini kənarda qoyan yanaşmadan imtinasına ümid edirik

    Digər ölkələr
    13:01
    Foto

    Əli Əsədov litvalı həmkarı ilə Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:59

    Qaşım Maqomedov: "Əsas məqsədim Olimpiya çempionu olmaqdır"

    Fərdi
    12:50

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 12 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:50

    Azərbaycan əsas tədarük bazarından duz alışını 55 % artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti