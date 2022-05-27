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Албания предложила НАТО принять в пользование военную базу Пашалиман

Албания предложила НАТО принять в пользование военную базу Пашалиман Албания вышла к НАТО с предложением взять под свой контроль и эксплуатацию военно-морскую базу Пашалиман.
Другие страны
27 мая 2022 г. 03:09
Албания предложила НАТО принять в пользование военную базу Пашалиман

Албания вышла к НАТО с предложением взять под свой контроль и эксплуатацию военно-морскую базу Пашалиман.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе кабинета премьер-министра страны Эди Рамы по итогам его встречи с главнокомандующим НАТО в Европе генералом США Тодом Уолтерсом.

"Военно-морская база Пашалиман, находящаяся в 180 км от Тираны, может быть дополнительной ценностью для Североатлантического альянса", - приводит пресс-служба слова Рамы, который также обратил внимание на то, что албанские профильные органы уже подготовили соответствующие планы по модернизации этой базы.

"В эти опасные времена я полагаю, что генерал мог бы подумать над тем, а не иметь ли НАТО свою базу в Албании", - также подчеркнул Рама.

Подземная база Пашалиман, расположенная в заливе недалеко от города Влёра, была построена в 1950-х годах и использовалась в том числе СССР для размещения своих подводных лодок. В настоящее время на базе размещены лишь несколько эксплуатируемых албанскими ВМС военных судов, включая не более четырех подлодок.

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Версия на азербайджанском языке Albaniya NATO-ya Paşaliman hərbi bazasını istifadə üçün təklif edib

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